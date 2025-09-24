Стали известны характеристики субфлагмана Honor 500 Pro

Согласно инсайдеру @SmartPikachu, Honor 500 Pro получит 6,6-дюймовый экран с металлической рамкой. Планируется улучшение яркости дисплея. Основная камера будет на 200 Мп с перископическим модулем. Батарея обещает быть на 7000 мА·ч. Новый субфлагман может получить зарядку до 100 Вт.

Другие ожидаемые функции включают 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, беспроводную зарядку и новые режимы камеры.

Для справки, Honor 400 Pro имел 6,55-дюймовый FHD+ дисплей, три основные камеры (200 Мп, 50 Мп телеобъектив, 12 Мп широкоугольная) и фронтальную камеру на 50 Мп.