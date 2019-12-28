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Стали известны новые подробности о следующем складном смартфоне Huawei
Он выйдет в третьем квартале 2020 года
В этом году вышел первый складной смартфон Huawei с гибким экраном — Mate X. И хоть его продажи начались не так давно, компания уже готовит новое устройство в подобном форм-факторе. Сегодня стали известны некоторые подробности о нём.
Новая модель смартфона Huawei под номером TAH-AN00m, которую журналисты назвали преемницей Mate X, прошла сертификацию китайского агентства агентства CCC (3C).
Полученные данные гласят, что смартфон получит быструю 65-ваттную зарядку. Это согласуется с ранними слухами по поводу продолжения Mate X. Также эту технологию пророчат смартфонам линейки Huawei P40. Актуальный Mate X поддерживает 55-ваттную зарядку.
Выход нового складного устройства ожидается в третьем квартале 2020 года.