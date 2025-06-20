Стали известны подробности о камерах и мощной батарее vivo X200 FE

На задней панели — три камеры: основная на 50 МП, телеобъектив на 50 МП и широкоугольная на 8 МП. Фронтальная камера пока держится в секрете.

Поддерживаются функции ZEISS Style Bokeh и Multifocal Portrait с пятью уровнями приближения (от 23 мм до 100 мм) для портретной съёмки. Также доступны функции AI Image Studio, AI Image Expander и Stage Mode — для улучшения кадров с помощью ИИ.

Смартфон получил аккумулятор на 6500 мАч, которого хватит на более 25 часов просмотра YouTube или почти 10 часов игр. Зарядка — 90 Вт, за 10 минут можно получить до 3 часов видео.

Толщина корпуса — 7,9 мм, вес — 186 г. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 и включает ИИ-функции для перевода, поиска, звонков и субтитров. Будет доступен в четырёх цветах: чёрный, синий, розовый и жёлтый.