Стали известны российские цены на Honor 400 и 400 Pro

Опубликовано 19 июня 2025, 14:051 мин.
Стали известны российские цены на Honor 400 и 400 ProСмартфоны с мощными камерами и быстрой зарядкой
В России готовятся к старту продаж новых смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro — официально они поступят в продажу с 1 июля, предзаказы стартуют уже скоро. Цены уже известны: базовая модель Honor 400 будет стоить от 44 тысяч рублей, а продвинутая версия Honor 400 Pro — от 65 тысяч.
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Honor 400 получил мощный процессор Snapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 6000 мА·ч с быстрой зарядкой 80 Вт. Главная фишка — 200-мегапиксельная камера, а также качественный AMOLED-дисплей.
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Honor 400 Pro отличается более производительным процессором Snapdragon 8 Gen 3, наличием тройной камеры с дополнительным телевиком на 50 МП и улучшенной зарядкой мощностью 100 Вт. Также он имеет более высокий уровень защиты от воды и пыли (IP68/IP69) и поддерживает беспроводную зарядку.
Оба смартфона оснащены яркими экранами с частотой обновления 120 Гц, Android 15.