Стали известны российские цены на Honor 400 и 400 Pro

Смартфоны с мощными камерами и быстрой зарядкой

В России готовятся к старту продаж новых смартфонов Honor 400 и Honor 400 Pro — официально они поступят в продажу с 1 июля, предзаказы стартуют уже скоро. Цены уже известны: базовая модель Honor 400 будет стоить от 44 тысяч рублей, а продвинутая версия Honor 400 Pro — от 65 тысяч.