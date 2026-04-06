Стали известны сроки выхода и характеристики флагмана Xiaomi 17 Max

Опубликовано 06 апреля 2026, 12:381 мин.
Стали известны сроки выхода и характеристики флагмана Xiaomi 17 MaxЧем будет удивлять
По данным инсайдеров, Xiaomi 17 Max покажут в Китае уже в мае. Когда смартфон появится за пределами Китая — пока неизвестно. Основная линейка (Pro, Pro Max и Ultra), напомним, вышла прошлой осенью.
© Xiaomi
СМИ пишут, что телефон получит:
-
Экран 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
-
Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.
-
Аккумулятор на 8000 мА·ч с быстрой зарядкой 100 Вт по проводу и 50 Вт — без провода.
-
Внимание уделят и камерам. Основная — на 200 мегапикселей, плюс широкоугольная и телеобъектив на 50 мегапикселей каждая. По качеству съёмки модель будет близка к версии Pro Max.
Среди других деталей: плоский экран, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти, стереодинамики. Работать телефон будет на системе HyperOS 3 на базе Android 16.