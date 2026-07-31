Стали известны все характеристики глобальной версии смартфонов Redmi Note 17

Стали известны все характеристики глобальной версии смартфонов Redmi Note 17Включая батарею на 9210 мА·ч
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Redmi Note 17
Получит 6,99-дюймовый экран с яркостью до 1800 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Основная камера 50 мегапикселей, фронтальная 16 Мп. Аккумулятор ёмкостью 7700 мА·ч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Смартфон будет выпускаться в двух версиях: только с 4G (на процессоре Snapdragon 6s 4G Gen 2) и с 5G (на Snapdragon 4 Gen 4). Объём памяти от 4 до 8 ГБ оперативной и от 128 до 256 ГБ основной. Защита по стандарту IP65.
Redmi Note 17 Pro
Оснащена 6,83-дюймовым экраном с пиковой яркостью 3500 нит. Стекло Gorilla Glass Victus 2. Основная камера 50 Мп + сверхширокоугольная 8 Мп, фронтальная 16 Мп. Процессор Snapdragon 6s Gen 4, оперативной памяти до 12 ГБ, встроенной до 512 ГБ UFS 3.1. Батарея 8340 мА·ч с зарядкой 67 Вт. Защита усилена до IP66/IP68/IP69/IP69K.
Redmi Note 17 Pro Max
У неё Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти UFS 4.0. Фронтальная камера «улучшена» до 32 Мп. При этом батарею здесь установили на уровне 9210 мА·ч с зарядкой 100 Вт.
Все три модели работают на Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.