Стали известны все характеристики глобальной версии смартфонов Redmi Note 17

У неё Snapdragon 6 Gen 5, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ основной памяти UFS 4.0. Фронтальная камера «улучшена» до 32 Мп. При этом батарею здесь установили на уровне 9210 мА·ч с зарядкой 100 Вт.

Все три модели работают на Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Официальный анонс ожидается в ближайшее время.