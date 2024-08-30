Стало известно, что Apple заказала компоненты для 90 млн iPhone 16

Некоторые поставщики утверждают, что получили заказы на более чем 90 млн устройств, однако Apple обычно корректирует заказы после начала продаж. Производство основной части айфонов будет осуществляться в Китае, в том числе для китайского рынка, представляющего вызов для Apple, так как она столкнулась с растущей конкуренцией со стороны Huawei и напряжённостью в отношениях между США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая также выразило «озабоченность» по поводу рисков безопасности, связанных с iPhone. Неназванный поставщик Apple подчеркнул, что они осторожно относятся к большим заказам из-за конкуренции на китайском рынке и геополитических факторов.

Для сравнения, в 2023 году в преддверии презентации линейки iPhone 15 Apple заказала у поставщиков компоненты для 80 млн айфонов.