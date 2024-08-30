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Опубликовано 30 августа 2024, 17:15
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Стало известно, что Apple заказала компоненты для 90 млн iPhone 16

В прошлом году заказ был на 80 млн смартфонов
Издание Nikkei Asia сообщило о том, что Apple готовится к выпуску первых iPhone 16 с ИИ-функционалом и заказывает компоненты для 88-90 млн смартфонов, что больше, чем в прошлом году на 10%.
Стало известно, что Apple заказала компоненты для 90 млн iPhone 16

© Apple

Некоторые поставщики утверждают, что получили заказы на более чем 90 млн устройств, однако Apple обычно корректирует заказы после начала продаж. Производство основной части айфонов будет осуществляться в Китае, в том числе для китайского рынка, представляющего вызов для Apple, так как она столкнулась с растущей конкуренцией со стороны Huawei и напряжённостью в отношениях между США и КНР.

Министерство иностранных дел Китая также выразило «озабоченность» по поводу рисков безопасности, связанных с iPhone. Неназванный поставщик Apple подчеркнул, что они осторожно относятся к большим заказам из-за конкуренции на китайском рынке и геополитических факторов.

Для сравнения, в 2023 году в преддверии презентации линейки iPhone 15 Apple заказала у поставщиков компоненты для 80 млн айфонов.

Источник:Nikkei Asia
Автор:Андрей Кадуков
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