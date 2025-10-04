Стало известно, как впредь будут «одобрять» разработчиков Android-приложений

При установке Android будет обращаться к специальной системе Android Developer Verifier, чтобы подтвердить подлинность разработчика. В некоторых случаях для этого потребуется интернет-соединение. Популярные приложения будут проверяться быстрее — данные о них сохранятся на устройстве.

Для студентов и любителей Google введёт бесплатные аккаунты с ограничениями: разработчики смогут вручную разрешать установку своих приложений лишь на ограниченное число устройств. Это сделано, чтобы якобы злоумышленники не могли использовать такие аккаунты для массового распространения вирусов.

Google также заявила, что не будет делиться данными разработчиков публично, но оставила за собой право предоставлять их властям.

Исключения предусмотрены для корпоративных устройств, управляемых сисадминами. Для них приложения можно будет устанавливать даже без проверки разработчика.