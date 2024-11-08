Стало известно, какие устройства Samsung получили обновление в ноябре 2024 года

Одним из ключевых улучшений является функция Auto Blocker, которая теперь включает настройку, блокирующую автоматически все USB-устройства, за исключением устройств, используемых только для питания, пишут СМИ.

Обновление также включает более 30 высокоприоритетных исправлений безопасности,. Эти исправления также будут внедрены в будущих обновлениях для других устройств Android.

На данный момент обновление безопасности ноября 2024 года уже получило следующее устройства:

- Galaxy S24

- Galaxy S24+

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy Z Fold 4

- Galaxy Z Flip 4

- Galaxy Tab S7 FE

Обновление будет продолжать распространяться на другие устройства в ближайшие недели.