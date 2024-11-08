Стало известно, какие устройства Samsung получили обновление в ноябре 2024 года

Опубликовано 08 ноября 2024, 12:001 мин.
Стало известно, какие устройства Samsung получили обновление в ноябре 2024 годаОбновления для устройств Galaxy
Samsung начала выпускать обновление безопасности ноября 2024 года для ряда устройств Galaxy. Хотя это обновление не вносит значительных изменений, оно улучшает безопасность и устраняет несколько уязвимостей.
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Одним из ключевых улучшений является функция Auto Blocker, которая теперь включает настройку, блокирующую автоматически все USB-устройства, за исключением устройств, используемых только для питания, пишут СМИ.
Обновление также включает более 30 высокоприоритетных исправлений безопасности,. Эти исправления также будут внедрены в будущих обновлениях для других устройств Android.
На данный момент обновление безопасности ноября 2024 года уже получило следующее устройства:
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Tab S7 FE
Обновление будет продолжать распространяться на другие устройства в ближайшие недели.