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Стало известно, когда новейшая MIUI 12,5 станет доступна всем желающим
Как оказалось, ждать осталось не то чтобы долго
На днях Xiaomi анонсировала новую версию своей оболочки — MIUI 12,5. На данный момент она доступна лишь в виде тестовой сборки для разработчиков. Но как скоро обновление можно будет скачать обычным пользователям?
Зарубежные интернет-ресурсы сообщили, что стабильная версия MIUI 12,5 выйдет в конце апреля 2021 года. По данным MyDrivers, до этого Xioami выпустит прошивку сначала в виде закрытой бета-версии (этот этап проходит прямо сейчас), а затем стартует открытое бета-тестирование. Открытая бета будет доступна уже до конца января следующего года.
Напомним, что ранее мы писали о том, где можно скачать новую версию MIUI прямо сейчас. Правда, стоит понимать, что установить её можно лишь при разблокированном загрузчике, а также на свой страх и риск.