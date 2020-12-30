Стало известно, когда новейшая MIUI 12,5 станет доступна всем желающим

Зарубежные интернет-ресурсы сообщили, что стабильная версия MIUI 12,5 выйдет в конце апреля 2021 года. По данным MyDrivers, до этого Xioami выпустит прошивку сначала в виде закрытой бета-версии (этот этап проходит прямо сейчас), а затем стартует открытое бета-тестирование. Открытая бета будет доступна уже до конца января следующего года.

Напомним, что ранее мы писали о том, где можно скачать новую версию MIUI прямо сейчас. Правда, стоит понимать, что установить её можно лишь при разблокированном загрузчике, а также на свой страх и риск.