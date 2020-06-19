Стало известно о пятой самой дешёвой модели в серии iPhone 2020

Информацией поделился аналитик Webdush Даниель Айвз (Daniel Ives). До этого СМИ писали, что осенью выйдут: 5,4-дюймовая модель, две 6,1-дюймовые и одна 6,7-дюймовая. Базовой и самой маленькой из списка пророчат цену в $649.

Однако Айвз утверждает, что будет ещё одна «более базовая» модель — она не получит поддержку 5G. Таким образом Apple хочет предложить продукт аудитории, которой не нужна возможность подключения к сетям пятого поколения. Логично предположить, что такой iPhone будет стоить даже меньше $649. Чем 4G-смартфон будет ещё отличаться от других моделей в серии, пока неясно.