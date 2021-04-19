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Стало известно, в какой ситуации Стив Джобс отключал свой смартфон
Обычно глава Apple был на связи
Известно, что основатель Apple Стив Джобс почти никогда не выключал свой смартфон. Но в одной ситуации он всё-таки это делал. Бывшая помощница Стива Джобса рассказала, в какой.
Стив не отключал свой iPhone, чтобы почти всегда оставаться на связи. В редкие моменты, когда предприниматель был недоступен, он находился в лаборатории бывшего директора по дизайну Apple Джони Айва. Там они вместе создавали главные продукты Apple.
«Когда кто-то искал Стива и не мог до него дозвониться, его обычно безошибочно находили только в одном месте: в офисе Джони Айва, бывшего директора по дизайну Apple», — рассказывает помощница в своей книге.
Она считает, что именно такие перерывы позволяли Стиву Джобсу раскрыться и по-новому взглянуть на вещи.