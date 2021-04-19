Стало известно, в какой ситуации Стив Джобс отключал свой смартфон

Стив не отключал свой iPhone, чтобы почти всегда оставаться на связи. В редкие моменты, когда предприниматель был недоступен, он находился в лаборатории бывшего директора по дизайну Apple Джони Айва. Там они вместе создавали главные продукты Apple.

«Когда кто-то искал Стива и не мог до него дозвониться, его обычно безошибочно находили только в одном месте: в офисе Джони Айва, бывшего директора по дизайну Apple», — рассказывает помощница в своей книге.

Она считает, что именно такие перерывы позволяли Стиву Джобсу раскрыться и по-новому взглянуть на вещи.