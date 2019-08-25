Стандартный Redmi Note 8 будет медленнее Pro-версии более чем на четверть

В бенчмарке Geekbench смартфон Realme 5 с процессором Snapdragon 665 показывает 5498 баллов в многопоточном тесте. Тем временем, система Helio G90 (а в Redmi Note 8 Pro, напоминаем, будет использоваться улучшенная G90T) показывает 7161 баллов. Это значит, что старшая модель Redmi Note 8 будет как минимум на 23,22% быстрее, чем стандартная.

Напомним, что, скорее всего, Pro-версия ещё и получит 64-мегапиксельную камеру. Судя по всему, разница в цене между моделями получится очень даже ощутимой.

Узнаем это уже совсем скоро. Xiaomi запланировала презентацию новинок на 29 августа.