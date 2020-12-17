Стартовала распродажа бюджетных вьетнамских смартфонов VSmart в России

Новый смартфон Vsmart Joy 4 оснащён четверной основной камерой, процессором Snapdragon 665, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+.

С 17 по 20 декабря устройство можно будет купить по сниженной цене. Версия Joy 4 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти стоит 11 777 рублей вместо 12 990, а версия 3+64 ГБ — 10 777 рублей вместо 11 990. Также можно будет купить со скидкой Joy 3 за 8777 рублей вместо 9990.

Смартфоны доступны по этим трём ссылкам: 1, 2, 3.

Также можно поучаствовать в розыгрыше смартфона при покупке Vsmart с NFC с 17 по 27 декабря.