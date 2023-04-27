Стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России. Наценка в сравнении с AliExpress умеренная

Стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России. Наценка в сравнении с AliExpress умереннаяКакие у него характеристики?
Компания DiHouse, входящая в группу компаний ЛАНИТ, объявила о начале продаж в России нового смартфона серии Redmi Note 12 Pro. Большой сенсор IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная камера и макролинза. И это далеко не всего особенности.
Redmi Note 12 Pro может похвастаться ярким и четким дисплеем Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Имеется поддержка зарядки 67 Вт и аккумулятор емкостью 5 000 мАч. Смартфон также работает под управлением MediaTek Dimensity 1080.
Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: «синий айсберг», «белый лед» и «серый графит», и будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей. У большинства продавцов на AliExpress он стоит около 22 тыс рублей.
Redmi Note 12 Pro поступил в продажу в России с сегодняшнего дня.