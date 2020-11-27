Стартовали российские продажи бюджетного Nokia на «чистом» Android

Смартфон оснащён экраном диагональю 6,39 дюйма и разрешением HD+. Есть тройная камера, процессор Snapdragon 460. Имеется функция адаптивной батареи, благодаря которой устройство может работать на одном заряде до двух дней. Ёмкость аккумулятора равна 4000 мАч.

Как пишет HMD Global на Nokia 3.4 предустановлена «чистая» и обновляемая операционная система Android.

В России смартфон будет продаваться в синем, сером и пурпурном цветах. При покупке Nokia 3.4 в интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru в подарок идёт чехол Flip Case.