Стартовало массовое производство новых iPhone

По словам Джона Проссера (Jon Prosser), в серии iPhone 12 нет смартфонов с экраном, частота обновления которого составила бы 120 Гц. Ранее ходили слухи, что Apple всё-таки выпустит такую модель. Но, видимо, компания от планов отказалась. Судя по сообщению инсайдера, у Apple имелся как минимум прототип 120-Гц смартфона.

Напомним, ближайшее мероприятие Apple состоится 15 сентября. Компания не представит в этот день новые iPhone, если верить слухам. Ожидаются лишь часы Apple Watch Series 6 и бюджетные Apple Watch SE, iPad Air 4 и недорогой iPad 8.