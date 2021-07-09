Старые Android-смартфоны перестанут получать обновления Google-сервисов

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Старые Android-смартфоны перестанут получать обновления Google-сервисовПосле августа 2021
Скоро Google перестанет обновлять свои сервисы на смартфонах под управлением Android Jelly Bean. Операционная система была представлена в 2012 году.
Решение касается всех трёх версий Jelly Bean — 4.1, 4.2 и 4.3. Последним обновлением станет августовское под номером 21.30.99.
На все три версии Jelly Bean сейчас приходится менее 1% активных Android-устройств. Google даже не уверена, что эти смартфоны действительно кем-то используются. Компания прекратит поддержку этих версий Android, что облегчит нагрузку на команду разработчиков.
Разработчикам приложений также рекомендуется отказаться от поддержки Jelly Bean. Впрочем, если у приложения есть значительная пользовательская база, разработчики могут загрузить несколько APK в Play Store.