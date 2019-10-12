Старые iPhone научились превращать в новые за несколько долларов

Один из пользователей TikTok опубликовал в соцсетях видео, в котором показывает, как можно превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro. Понадобится лишь копеечная наклейка и меньше минуты времени. На AliExpress нам такие наклейки найти не удалось, а автор видео не рассекречивает место покупки. Возможно, в будущем мы узнаем об этом больше.