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Старые iPhone научились превращать в новые за несколько долларов
Ну, только внешне
Внешне iPhone последнего поколения не очень-то сильно отличаются от предшественников. В основном, в глаза бросается дизайн основной камеры. Используя эту особенность, можно запросто убедить всех вокруг, будто вы — счастливый обладатель новеньких iPhone.
Один из пользователей TikTok опубликовал в соцсетях видео, в котором показывает, как можно превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro. Понадобится лишь копеечная наклейка и меньше минуты времени. На AliExpress нам такие наклейки найти не удалось, а автор видео не рассекречивает место покупки. Возможно, в будущем мы узнаем об этом больше.
Imagino que era cuestión de tiempo... pic.twitter.com/82FlyH8590— Angel Jiménez (@angeljimenez) October 11, 2019
Сам пользователь заметил, что появление такой наклейки было лишь делом времени. С ним нельзя не согласиться.
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