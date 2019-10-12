Ferra
Телефоны
Сегодня 20:33

Старые iPhone научились превращать в новые за несколько долларов

Ну, только внешне
Внешне iPhone последнего поколения не очень-то сильно отличаются от предшественников. В основном, в глаза бросается дизайн основной камеры. Используя эту особенность, можно запросто убедить всех вокруг, будто вы — счастливый обладатель новеньких iPhone.

Один из пользователей TikTok опубликовал в соцсетях видео, в котором показывает, как можно превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro. Понадобится лишь копеечная наклейка и меньше минуты времени. На AliExpress нам такие наклейки найти не удалось, а автор видео не рассекречивает место покупки. Возможно, в будущем мы узнаем об этом больше.

Сам пользователь заметил, что появление такой наклейки было лишь делом времени. С ним нельзя не согласиться.

Самое читаемое