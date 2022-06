Старые смартфоны больше не поймают сеть никогда: в США отключили мобильную связь 3G

T-Mobile уже закрыла свою дочернюю сеть Sprint 3G CDMA. Компания представила новую технологию под названием Voice over 5G New Radio (VoNR). Оператор утверждает, что она обеспечивает более быстрое время установления вызова и лучшее качество связи, чем 4G Voice over LTE, или VoLTE.

T-Mobile начнёт выключать свои 3G сети в июле, и устройства, которые не поддерживают хотя бы VoLTE, потеряют возможность совершать голосовые вызовы. Это не будет работать даже для экстренных вызовов. Впрочем, можно будет звонить через приложения по Wi-Fi.

Google порекомендовала пользователям перейти на новый телефон. Это касается владельцев Pixel 1 и Pixel 2.