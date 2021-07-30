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Старые смартфоны Huawei подорожали после выхода флагманов P50

Из-за того, что у старых моделей есть поддержка 5G, а у новых — нет

Huawei оттягивала презентацию новой флагманской линейки P50, но когда она всё-таки случилась, пошла компании на пользу продуктам компании. Анонс новинок повлиял на спрос на старые модели Huawei.