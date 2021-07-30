Старые смартфоны Huawei подорожали после выхода флагманов P50

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Старые смартфоны Huawei подорожали после выхода флагманов P50Из-за того, что у старых моделей есть поддержка 5G, а у новых — нет
Huawei оттягивала презентацию новой флагманской линейки P50, но когда она всё-таки случилась, пошла компании на пользу продуктам компании. Анонс новинок повлиял на спрос на старые модели Huawei.
Дело в том, что новые смартфоны выйдут только в 4G-версиях. Это может быть причиной того, что цены на старые смартфоны бренда с поддержкой 5G подорожали на вторичном рынке в Китае.
Как сообщает популярный маркетплейс Zhuanzhuan Group, обычно цены на вторичном рынке падают после анонса новых устройств, но в этот раз всё было иначе. Цены на 5G-модели Huawei выросли на 3-9% по сравнению с июнем 2021 года. Смартфон Mate 40 Pro подорожал больше всех. Сейчас его покупают по цене на 323 юаня выше — за 6363 юаня.
Аналогичным образом выросла цена на Huawei Mate 30 Pro 5G — на 293 юаня.