Старые смартфоны Xiaomi станут работать быстрее

Как пояснил известный инсайдер Digital Chat Station, старые модели Xiaomi становятся со временем всё более неотзывчивыми по части работы интерфейса. Поэтому разработчики прошивки MIUI работают над технологией расширения памяти. Она позволит старым смартфонам с малым объёмом оперативной памяти начать работать немного быстрее.

Стоит отметить, что на рынке уже есть сторонние решения, которые добавляют виртуальной оперативной памяти смартфонам. Однако готовая функция в прошивке явно будет проще для пользователей.