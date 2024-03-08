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Телефоны
Опубликовано 08 марта 2024, 09:00
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Старый люксовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с новыми средними Xiaomi 13T и Poco X6 Pro

Какой из этих смартфонов лучше брать в 2024 году?
На YouTube-канале Smart Life узнали, какой телефон сегодня будет актуальнее: Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi 13T или Poco X6 Pro.

Вместе с Xiaomi 13T вы получите чехол, кабель USB-C, зарядку на 67 Вт. Также на смартфоне сразу же есть защитная плёнка.

Диагональ Xiaomi 13T составляет 6,67 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — 144 Гц, тач — 480 Гц. Присутствует также защита IP68.

Оснащён 13T процессором Dimensity 8200 Ultra. Из вариантов памяти доступны версии на 8/256 и 12/256 ГБ. В AnTuTu смартфон набирает 890 тысяч баллов, тогда как Mi 11 Ultra (Snapdragon 888) — почти 852 тысячи баллов и Poco X6 Pro (Dimensity 8300 Ultra) — больше 1 миллиона. С остальными результатами тестов вы можете ознакомиться ниже.

В игры типа Genshin Impact вы без проблем сможете поиграть на максимальных настройках на Xiaomi 13T. Частота кадров в ней будет в районе 50−60. Графические возможности при этом получше будут на Poco X6 Pro.

Что касается камер, то их характеристики у всех смартфонов вы можете увидеть ниже на одном из изображений. Видео записывать основная камера у Xiaomi 13T может максимум в 4К 30 к/с.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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© Smart Life

Ёмкость аккумулятора у Xiaomi 13T составляет 5000 мА*ч. То же самое у Xiaomi Mi 11 Ultra и Poco X6 Pro. Но из них быстрее всего разряжается Mi 11 Ultra, хоть разница между ним и другими незначительная. У всех трёх смартфонов зарядка на 67 Вт, при этом до 100% заряжается 13T за 45 минут, Poco X6 Pro — за 46 минут и Mi 11 Ultra — за 47 минут.

Вывод

Если сравнивать Xiaomi 13T и Poco X6 Pro, то чуть больше баллов по всем характеристикам набрал всё же Xiaomi.