Старый люксовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с новыми средними Xiaomi 13T и Poco X6 Pro

Старый люксовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с новыми средними Xiaomi 13T и Poco X6 ProКакой из этих смартфонов лучше брать в 2024 году?
Вместе с Xiaomi 13T вы получите чехол, кабель USB-C, зарядку на 67 Вт. Также на смартфоне сразу же есть защитная плёнка.
Диагональ Xiaomi 13T составляет 6,67 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — 144 Гц, тач — 480 Гц. Присутствует также защита IP68.
Оснащён 13T процессором Dimensity 8200 Ultra. Из вариантов памяти доступны версии на 8/256 и 12/256 ГБ. В AnTuTu смартфон набирает 890 тысяч баллов, тогда как Mi 11 Ultra (Snapdragon 888) — почти 852 тысячи баллов и Poco X6 Pro (Dimensity 8300 Ultra) — больше 1 миллиона. С остальными результатами тестов вы можете ознакомиться ниже.
В игры типа Genshin Impact вы без проблем сможете поиграть на максимальных настройках на Xiaomi 13T. Частота кадров в ней будет в районе 50−60. Графические возможности при этом получше будут на Poco X6 Pro.
Что касается камер, то их характеристики у всех смартфонов вы можете увидеть ниже на одном из изображений. Видео записывать основная камера у Xiaomi 13T может максимум в 4К 30 к/с.
Ёмкость аккумулятора у Xiaomi 13T составляет 5000 мА*ч. То же самое у Xiaomi Mi 11 Ultra и Poco X6 Pro. Но из них быстрее всего разряжается Mi 11 Ultra, хоть разница между ним и другими незначительная. У всех трёх смартфонов зарядка на 67 Вт, при этом до 100% заряжается 13T за 45 минут, Poco X6 Pro — за 46 минут и Mi 11 Ultra — за 47 минут.
Вывод
Если сравнивать Xiaomi 13T и Poco X6 Pro, то чуть больше баллов по всем характеристикам набрал всё же Xiaomi.