Старый люксовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra сравнили с новыми средними Xiaomi 13T и Poco X6 Pro

Вместе с Xiaomi 13T вы получите чехол, кабель USB-C, зарядку на 67 Вт. Также на смартфоне сразу же есть защитная плёнка.

Диагональ Xiaomi 13T составляет 6,67 дюйма, матрица — AMOLED, частота обновления — 144 Гц, тач — 480 Гц. Присутствует также защита IP68.

Оснащён 13T процессором Dimensity 8200 Ultra. Из вариантов памяти доступны версии на 8/256 и 12/256 ГБ. В AnTuTu смартфон набирает 890 тысяч баллов, тогда как Mi 11 Ultra (Snapdragon 888) — почти 852 тысячи баллов и Poco X6 Pro (Dimensity 8300 Ultra) — больше 1 миллиона. С остальными результатами тестов вы можете ознакомиться ниже.

В игры типа Genshin Impact вы без проблем сможете поиграть на максимальных настройках на Xiaomi 13T. Частота кадров в ней будет в районе 50−60. Графические возможности при этом получше будут на Poco X6 Pro.

Что касается камер, то их характеристики у всех смартфонов вы можете увидеть ниже на одном из изображений. Видео записывать основная камера у Xiaomi 13T может максимум в 4К 30 к/с.