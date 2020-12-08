Старый смартфон Nokia победил iPhone 12 Pro Max в сравнении камер

Напомним, Nokia Lumia 1020 оснащена одним датчиком изображения на 41 Мп с широкоугольной оптикой. iPhone 12 Pro Max имеет три сенсора на 12 Мп и сканер LiDAR.

Оба смартфона протестировали при различных условиях съёмки, а также оценили снимки в разных форматах — JPG и RAW.

В итоге iPhone 12 Pro Max набрал 15 баллов за все испытания, а Nokia Lumia 1020 — 21 балл. Последний лучше снимает при дневном освещении в JPG. Смартфон явно выигрывает при сохранении файлов в RAW. Впрочем, лучше посмотреть на фотографии самостоятельно: