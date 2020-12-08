Телефоны
Сегодня 15:41
Старый смартфон Nokia победил iPhone 12 Pro Max в сравнении камер
Но это, конечно, непростой Nokia
Автор YouTube-канала WillitbeatNokia? сравнил современный флагманский смартфон iPhone 12 Pro Max со старым Nokia Lumia 1020 2013 года. Камера второго оказалась хороша даже по нынешним меркам.
Напомним, Nokia Lumia 1020 оснащена одним датчиком изображения на 41 Мп с широкоугольной оптикой. iPhone 12 Pro Max имеет три сенсора на 12 Мп и сканер LiDAR.
Оба смартфона протестировали при различных условиях съёмки, а также оценили снимки в разных форматах — JPG и RAW.
В итоге iPhone 12 Pro Max набрал 15 баллов за все испытания, а Nokia Lumia 1020 — 21 балл. Последний лучше снимает при дневном освещении в JPG. Смартфон явно выигрывает при сохранении файлов в RAW. Впрочем, лучше посмотреть на фотографии самостоятельно: