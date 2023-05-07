«Стекло гигантского носорога»: как Honor будет конкурировать со стеклами Huawei

Ожидается, что «Giant Rhinoceros Glass» дебютирует на предстоящем складном телефоне Honor Magic V2.

Напомним, что «Kunlun Glass» проходит тщательный процесс производства с использованием передовых технологий, в результате чего получается твердая поверхность, состоящая из миллиардов высокопрочных нанокристаллов, что делает ее очень устойчивой к ударам и предотвращает появление трещин. Ожидается, что стекло Honor «Giant Rhinoceros Glass» будет обладать аналогичными свойствами и даже превзойдет характеристики стекла Huawei.

За результатами этого «соревнования» и его влиянием на будущие тенденции в дизайне смартфонов будет интересно понаблюдать.