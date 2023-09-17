Стекло в Huawei Mate 60 Pro оказалось крепче конкурентов с Gorilla Glass

Стекло в Huawei Mate 60 Pro оказалось крепче конкурентов с Gorilla GlassПо крайней мере стекла Samsung Galaxy S23 Ultra – точно
Последний флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro продемонстрировал впечатляющую прочность в ходе недавнего краш-теста. Устройство, оснащенное стеклом Kunlun Glass второго поколения, подвергалось различным испытаниям, в том числе переезду на автомобиле.
Удивительно, но устройство осталось невредимым и превзошло такие конкуренты, как Samsung Galaxy S23 Ultra, в которых обычно используется стекло Corning Gorilla Glass.
Хотя компания Huawei решила не выпускать Mate 60 Pro на глобальный рынок, некоторые энтузиасты получили устройство для тестирования. В видеоролике PBKReviews смартфон неоднократно падал на бетон, но стекло Kunlun Glass 2 показало исключительную устойчивость к трещинам, осколкам и царапинам даже после воздействия абразивных материалов.
Примечательно, что дисплей телефона с тремя перфорационными отверстиями оставался полностью работоспособным на протяжении всего теста, даже после того, как на него наехала автомобильная шина на небольшой скорости.