Стилус Samsung станет толще к релизу складного Galaxy Z Fold7

Опубликовано 24 февраля 2025, 14:151 мин.
Стилус Samsung станет толще к релизу складного Galaxy Z Fold7Samsung может изменить дизайн
В новом отчете сообщается, что Samsung планирует изменить дизайн S Pen для предстоящего Galaxy Z Fold7, сделав его немного толще. Неясно, будет ли это изменение сделано для большего комфорта и удобства использования или компания добавит новые функции, которые потребуют больше места.
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В отличие от моделей Galaxy S Ultra, серия Z Fold не имеет встроенного слота для S Pen, а значит, у Samsung есть больше свободы для изменения его размера без ущерба для дизайна телефона. Пользователям по-прежнему придется покупать S Pen отдельно вместе с чехлом.
У СМИ есть надежда, что Samsung сохранит функции Bluetooth и Air Actions, которые позволяют осуществлять дистанционное управление.
Более подробная информация ожидается на презентации Galaxy Z Fold7.