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Опубликовано 24 февраля 2025, 14:15
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Стилус Samsung станет толще к релизу складного Galaxy Z Fold7

Samsung может изменить дизайн
В новом отчете сообщается, что Samsung планирует изменить дизайн S Pen для предстоящего Galaxy Z Fold7, сделав его немного толще. Неясно, будет ли это изменение сделано для большего комфорта и удобства использования или компания добавит новые функции, которые потребуют больше места.
Стилус Samsung станет толще к релизу складного Galaxy Z Fold7

© Samsung

В отличие от моделей Galaxy S Ultra, серия Z Fold не имеет встроенного слота для S Pen, а значит, у Samsung есть больше свободы для изменения его размера без ущерба для дизайна телефона. Пользователям по-прежнему придется покупать S Pen отдельно вместе с чехлом.

У СМИ есть надежда, что Samsung сохранит функции Bluetooth и Air Actions, которые позволяют осуществлять дистанционное управление.

Более подробная информация ожидается на презентации Galaxy Z Fold7.

Источник:Twitter
Автор:Максим Многословный
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#стилус
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