Samsung обнаружила, что менее 1% пользователей действительно используют эти дистанционные функции, поэтому решила убрать их в S25 Ultra. Благодаря этому S Pen кажется многим легче. Однако основные функции S Pen, такие как «Air Command» и «Air View», остались, позволяя пользователям взаимодействовать с устройством на близком расстоянии без Bluetooth.

Кто-то, возможно, будет скучать по ним. Но не мы.