Опубликовано 26 января 2025, 05:151 мин.
Стилус в Galaxy S25 Ultra лишили части функций — они были никому не нужныИз-за низкого уровня использования
Samsung удалила Bluetooth из S Pen в Galaxy S25 Ultra, устранив функции дистанционного управления, которые были частью устройства со времен Galaxy Note 9. Функции включали в себя: использование пера в качестве дистанционного затвора для камеры или управление устройством с помощью воздушных жестов на расстоянии.
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Samsung обнаружила, что менее 1% пользователей действительно используют эти дистанционные функции, поэтому решила убрать их в S25 Ultra. Благодаря этому S Pen кажется многим легче. Однако основные функции S Pen, такие как «Air Command» и «Air View», остались, позволяя пользователям взаимодействовать с устройством на близком расстоянии без Bluetooth.
Кто-то, возможно, будет скучать по ним. Но не мы.