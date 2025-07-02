«Стилёвые», умные, но звук подвёл: обзорщики о наушниках Nothing Headphone (1)

Здесь есть всё: продвинутое шумоподавление, удобное аналоговое управление (в том числе колесико громкости), качественная сборка и стильный дизайн. Также есть приложение с гибкими настройками звука и поддержка USB-C. Особенно обзорщикам понравились материалы корпуса — металл и приятный пластик.

Однако главный минус — это сам звук. Хотя он настроен известной аудиокомпанией KEF и звучит чисто и сбалансированно, всё же ощущается сжатым и «плоским» по сравнению с конкурентами. Даже более дешёвые модели, вроде Sennheiser Accentum Plus, могут звучать лучше — сходятся во мнении несколько изданий. Дизайн — дело вкуса: он точно выделяется, но понравится не всем. Наушники немного тяжёлые, но комфортные.

Вывод: если для вас важны технологии, внешний вид и интеграция с телефоном Nothing — стоит рассмотреть. Но если звук — лучше присмотреться к Sony или другим моделям.