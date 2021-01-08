Стоимость компонентов iPhone 12 оказалась на четверть выше, чем у iPhone 11

Стоимость компонентов iPhone 12 со 128 ГБ памяти оказалась равна $431. В основном дорогими были 5G-детали, а также дисплей и процессор. Предполагается, что за платформу A14 компания Apple платила TSMC на $17, чем за A13. Этот процессор имеет на 39% больше транзисторов, чем предыдущее поколение.

Кроме того, Apple пришлось отдать лишние $23 за штуку из-за перехода с LCD панелей на OLED. Тем не менее компании удалось чуть-чуть сэкономить, благодаря расширению списка поставщиков.