Стоимость материалов нового iPhone 14 Pro Max оказалась на 4% выше, чем у прошлогодней модели

Этот показатель составляет 464 доллара, что всего на 3,7% больше, чем у iPhone 13 Pro Max. Модель mmWave, предназначенная для рынка США, оценивается в 474 доллара, а версия, продаваемая на других рынках, — в 454 доллара. Для справки, рекомендованная производителем розничная цена iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ в США составляет 1099 долларов.

Подробная разбивка цен на компоненты показывает, что Apple стала тратить на чипсет Apple A16 Bionic на 11 долларов больше по сравнению с его предшественником. Основная 48-мегапиксельная камера и сопутствующие модули увеличили стоимость нового телефона примерно на 6,30 доллара. При этом стоимость компонентов сотовой связи в новом iPhone 14 Pro Max ниже примерно на 13%.

По оценке Counterpoint Research, в настоящее время компоненты собственной разработки Apple составляют около 22%.