Стоимость ремонта складного Huawei Mate X сравнялась с ценой нового iPhone

Замена аккумулятора будет стоить $40 (около 2560 рублей). За починку платы или её полную замену владельцу смартфона придётся отдать $509 (почти 32571 рубль).

Ремонт гибкого экрана, как и ожидалось, будет стоить очень дорого — $1000 (63 989 рублей). В такую же сумму был оценён представленный в сентябре iPhone 11 Pro.

Напомним, цена самого Huawei Mate X составляет $2400 (153 574 рубля). Поэтому в принципе стоимость ремонта не так уж и шокирует. Интересно в сравнении с этим выглядит новая складная Motorola Razr. Стоить она будет $1500 (в США, по крайней мере), а замена экрана у неё обойдётся в $299 (около 19 133 рублей).