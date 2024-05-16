Стоит ли доплачивать: Pixel 8a, Pixel 8 и 8 Pro сравнили

Pixel 8a и 8 — два самых компактных смартфона по сравнению с 8 Pro. Диагональ экрана у них составляет 6,1 и 6,2 дюйма соответственно. При этом Pixel 8 Pro имеет диагональ 6,7 дюйма.

Все три модели имеют металлические рамки. На задней панели во всех трёх случаях стекло, но у Pixel 8 оно глянцевое, а у остальных — матовое.

Защита от воды у Pixel 8a — по стандарту IP67, тогда как у остальных смартфонов — по стандарту IP68.

Все три устройства работают на Android 14, и на них будут в течение 7 лет приходить обновления. Большинство системных функций у смартфонов идентичны.

Вы можете взять Pixel 8a, 8 или 8 Pro на 128 или 256 ГБ. Также Pro-версия предлагает память на 1,5 ТБ.

У смартфонов одинаковое соотношение сторон, но разное разрешение: у Pixel 8a и 8 — Full HD+, у 8 Pro — Quad HD+. Также у Pixel 8 Pro ярче дисплей, более мощные динамики, есть возможность снижать частоту обновления экрана до 1 Гц.

В повседневных условиях производительность у всех смартфонов одинаковая. В играх Pro-версия будет немного лучше, но незначительно.