Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Телефоны
Опубликовано 22 апреля 2024, 00:00
1 мин.

Стоит ли доплачивать: смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ подробно сравнили

Какая из моделей лучше?
Эксперт YouTube-канала Quke.ru объяснил, насколько сильно отличаются друг от друга версии Realme 12 Pro и 12 Pro+.
Стоит ли доплачивать: смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ подробно сравнили
© Quke.ru

Realme 12 Pro+ и 12 Pro выглядят одинаково. Хотя камеры немного сильнее выступают у версии 12 Pro+. В комплекте с обоими смартфонами идут зарядка на 67 Вт, кабель, чехол.

Экраны у устройств идентичные. Яркость — 1000 нит, сам по себе дисплей изогнутый, разрешение Full HD+, матрица AMOLED. При этом Realme 12 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, а 12 Pro+ - на Snapdragon 7S Gen 2. Однако последний — это разогнанный Snapdragon 6 Gen 1. Объём оперативной памяти в обоих случаях 8 или 12 ГБ. В AnTuTu разница между смартфонами составила примерно 6 тысяч баллов.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Quke.ru

При повседневном использовании и в играх смартфоны ведут себя одинаково. В автономности тоже разницы между ними нет. Заряжаются оба устройства примерно за 35−40 минут.

Селфи-камера у 12 Pro имеет 16 МП, у 12 Pro+ - 32 МП. На деле разница очень небольшая, записывать видео в 4К оба объектива не могут. В основных камера разница при этом значительная. Основная камера по 50 МП в обоих случаях, ширик по 8 МП тоже стоит на обоих смартфонах, трёхкратный оптический зум у 12 Pro+ на 64 МП и двукратный оптический на 32 МП у 12 Pro+. В целом версия Pro+ по части основной камеры ощутимо лучше. То же самое касается съёмки видео.

Выводы

Фактически выбор между Realme 12 Pro и 12 Pro+ сводится к камере. Потому что в остальном смартфоны показывают себя отлично. Если для вас в целом важна камера, то лучше брать версию 12 Pro+.