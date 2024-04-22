Стоит ли доплачивать: смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ подробно сравнили

При повседневном использовании и в играх смартфоны ведут себя одинаково. В автономности тоже разницы между ними нет. Заряжаются оба устройства примерно за 35−40 минут.

Селфи-камера у 12 Pro имеет 16 МП, у 12 Pro+ - 32 МП. На деле разница очень небольшая, записывать видео в 4К оба объектива не могут. В основных камера разница при этом значительная. Основная камера по 50 МП в обоих случаях, ширик по 8 МП тоже стоит на обоих смартфонах, трёхкратный оптический зум у 12 Pro+ на 64 МП и двукратный оптический на 32 МП у 12 Pro+. В целом версия Pro+ по части основной камеры ощутимо лучше. То же самое касается съёмки видео.

Выводы

Фактически выбор между Realme 12 Pro и 12 Pro+ сводится к камере. Потому что в остальном смартфоны показывают себя отлично. Если для вас в целом важна камера, то лучше брать версию 12 Pro+.