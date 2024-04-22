Стоит ли доплачивать: смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ подробно сравнили

Стоит ли доплачивать: смартфоны Realme 12 Pro и 12 Pro+ подробно сравнилиКакая из моделей лучше?
Realme 12 Pro+ и 12 Pro выглядят одинаково. Хотя камеры немного сильнее выступают у версии 12 Pro+. В комплекте с обоими смартфонами идут зарядка на 67 Вт, кабель, чехол.
Экраны у устройств идентичные. Яркость — 1000 нит, сам по себе дисплей изогнутый, разрешение Full HD+, матрица AMOLED. При этом Realme 12 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, а 12 Pro+ - на Snapdragon 7S Gen 2. Однако последний — это разогнанный Snapdragon 6 Gen 1. Объём оперативной памяти в обоих случаях 8 или 12 ГБ. В AnTuTu разница между смартфонами составила примерно 6 тысяч баллов.
При повседневном использовании и в играх смартфоны ведут себя одинаково. В автономности тоже разницы между ними нет. Заряжаются оба устройства примерно за 35−40 минут.
Селфи-камера у 12 Pro имеет 16 МП, у 12 Pro+ - 32 МП. На деле разница очень небольшая, записывать видео в 4К оба объектива не могут. В основных камера разница при этом значительная. Основная камера по 50 МП в обоих случаях, ширик по 8 МП тоже стоит на обоих смартфонах, трёхкратный оптический зум у 12 Pro+ на 64 МП и двукратный оптический на 32 МП у 12 Pro+. В целом версия Pro+ по части основной камеры ощутимо лучше. То же самое касается съёмки видео.
Выводы
Фактически выбор между Realme 12 Pro и 12 Pro+ сводится к камере. Потому что в остальном смартфоны показывают себя отлично. Если для вас в целом важна камера, то лучше брать версию 12 Pro+.