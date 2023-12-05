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00:45, 05 декабря 2023
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Стоит ли доплачивать за iPhone 15 Pro Max вместо Samsung S23 Ultra: сравнение камер

Какой смартфон лучше делает фотографии?

В одном из выпусков на YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт рассказал, что лучше сейчас брать ради качественных снимков: Samsung S23 Ultra или iPhone 15 Pro Max.

При сравнении дневных фото видно, что iPhone 15 Pro Max делает их более контрастными, а Samsung Galaxy S23 Ultra - более светлыми. В остальном разницы между ними практически нет. Также у iPhone наконец-то появился хороший динамический диапазон.

Близко снимать объекты в нормальном качестве вы сможете только на S23 Ultra. Но это касается именно основной камеры. Если говорить о макро, то iPhone в этом плане будет лучше.

Селфи и портретные фото в дневное время получаются на оба смартфона примерно одинаковыми. Но при плохом освещении iPhone выдаёт деталей меньше, чем Samsung. Также снимки на iPhone 15 Pro Max выходят более контрастными.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Tech Phenomena

В ночном режиме iPhone 15 Pro Max выдаёт отличные снимки. Но при этом картинка у него получается слишком тёмная по сравнению с Samsung S23 Ultra.

Ночью также у iPhone получаются более качественные фото с использованием 10-кратного зума. Однако он не способен сделать хороший снимок Луны по сравнению с Samsung.

Примеры всех фотографий - выше. В заключение ведущий отметил, что iPhone 15 Pro Max теперь действительно стал хорош по сравнению с предшественниками с точки зрения фото.

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