Стоит ли доплачивать за Poco F6 Pro взамен Poco F6

Стоит ли доплачивать за Poco F6 Pro взамен Poco F6Вот в чём состоят плюсы и минусы этих устройств
В комплекте с Poco F6 вы получаете блок питания на 90 Вт, сразу же на экране плёнку, чехол, кабель. У старшей модели мощность зарядки уже 120 Вт. Влагозащита в обоих случаях — по стандарту IP64. Оба после купания в воде выжили.
Диагональ экрана 6,67 дюйма у F6 и 6,7 дюйма у Pro-версии. При этом частота обновления в обоих случаях 120 Гц, а плотность пикселей у Pro — 526 PPI. По яркости дисплеи примерно одинаковые.
Poco F6 работает на процессоре Snapdragon 8S Gen 3, F6 Pro — на Snapdragon 8 Gen 2. Поддержка NFC есть в обоих смартфонах.
Ёмкость аккумуляторов — 5000 мА*ч. В PC Mark по автономности F6 Pro был на 1 час хуже, чем F6. Заряжается до 100% Poco F6 за 42 минуты, а Poco F6 Pro — за 22 минуты.
Poco F6 имеет основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией, возможностью снимать видео в 4К 60 к/с. Также у него есть сверхширик на 8 МП, фронтальная камера на 20 МП, которая записывает видео максимум в 1080p 60 к/с.
Что касается F6 Pro, то он оснащён основным сенсором на 50 МП, макро на 2 МП, сверхшириком на 8 МП. Запись видео доступна максимум в 8К 24 к/с. Фронтальная камера — на 16 МП, которая снимает видео в 1080p 60 к/с.
Ночью Pro-версия снимает с шумами, однако вытягивает немного больше деталей, чем F6. Это характерно для фронталки и основного сенсора. Со светом справляются оба устройства одинаково, при этом более плавное видео на F6 Pro.
Выводы
Среди недостатков Poco F6 и F6 Pro можно выделить нестабильную цену, отсутствие поддержки беспроводной зарядки, достойной защиты от влаги (IP67). В целом они в идеале должны стоить примерно 23−26 тысяч рублей. Датчики приближения работают в обоих случаях без глюков, для игр и съёмки хватит мощности обоих смартфонов. Разница между обычной версией и Pro — 10 тысяч рублей. Но оно того не стоит, поэтому лучше всё же взять Poco F6. Модель Poco F6 Pro имеет смысл покупать только при необходимости супербыстрой зарядки или если нужна читалка.