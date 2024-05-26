Стоит ли доплачивать за Poco F6 Pro взамен Poco F6

В комплекте с Poco F6 вы получаете блок питания на 90 Вт, сразу же на экране плёнку, чехол, кабель. У старшей модели мощность зарядки уже 120 Вт. Влагозащита в обоих случаях — по стандарту IP64. Оба после купания в воде выжили.

Диагональ экрана 6,67 дюйма у F6 и 6,7 дюйма у Pro-версии. При этом частота обновления в обоих случаях 120 Гц, а плотность пикселей у Pro — 526 PPI. По яркости дисплеи примерно одинаковые.

Poco F6 работает на процессоре Snapdragon 8S Gen 3, F6 Pro — на Snapdragon 8 Gen 2. Поддержка NFC есть в обоих смартфонах.

Ёмкость аккумуляторов — 5000 мА*ч. В PC Mark по автономности F6 Pro был на 1 час хуже, чем F6. Заряжается до 100% Poco F6 за 42 минуты, а Poco F6 Pro — за 22 минуты.