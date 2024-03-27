Стоит ли доплачивать за Samsung A55 вместо A35

Комплектация у обоих смартфонов идентичная. Вы получите вместе с устройствами только кабель и документацию.

У Galaxy А55 грани алюминиевые, тогда как у А35 — пластиковые. Визуально же различить их невозможно, потому что выглядят смартфоны одинаково. При этом рамки всё-таки остались большими.

По характеристикам экраны у телефонов идентичны. Это матрица Super AMOLED, диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1600 нит. Также у них просто огромный ШИМ: 50% на максимальной яркости.

На A55 стоит новый процессор Exynos 1480, на А35 — Exynos 1380. В тестах разница между ними составляет примерно 100−150 тысяч баллов. Но есть ли смысл доплачивать за эту разницу? На самом деле при повседневном пользовании смартфоном она особо не ощущается, как в играх. Только на А35 бывает чуть больше фризов.