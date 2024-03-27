Стоит ли доплачивать за Samsung A55 вместо A35

Стоит ли доплачивать за Samsung A55 вместо A35Насколько большая вообще между ними разница?
Комплектация у обоих смартфонов идентичная. Вы получите вместе с устройствами только кабель и документацию.
У Galaxy А55 грани алюминиевые, тогда как у А35 — пластиковые. Визуально же различить их невозможно, потому что выглядят смартфоны одинаково. При этом рамки всё-таки остались большими.
По характеристикам экраны у телефонов идентичны. Это матрица Super AMOLED, диагональ 6,6 дюйма, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 1600 нит. Также у них просто огромный ШИМ: 50% на максимальной яркости.
На A55 стоит новый процессор Exynos 1480, на А35 — Exynos 1380. В тестах разница между ними составляет примерно 100−150 тысяч баллов. Но есть ли смысл доплачивать за эту разницу? На самом деле при повседневном пользовании смартфоном она особо не ощущается, как в играх. Только на А35 бывает чуть больше фризов.
Кроме того, на A55 есть eSIM. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях 5000 мА*ч, максимальная мощность зарядки — 25 Вт. Хватать обоих устройств будет примерно на 1,5 дня в среднем.
На Galaxy А55 стоит селфи-камера на 32 МП, на А35 — на 13 МП. Но обе они могут записывать видео в 4К 30 к/с. Основная камера в обоих случаях имеет 50 МП, и она одинаковая. В том и в другом случае вам будут доступны оптическая стабилизация, съёмка видео в 4К 30 к/с, хороший звук. Широкоугольный модуль у А35 имеет разрешение 8 МП, у А55 — 12 МП. Также запись видео у А35 на этот модуль доступна лишь в Full HD, а у А55 — в 4К.
По фотографиям разницы в целом между смартфонами никакой нет или она микроскопическая.
Вывод
Смартфоны Samsung Galaxy A35 и А55 действительно очень похожи. Разница между ними только в отдельных деталях. Но стоит ли это переплаты в 10 тысяч рублей? Ведь А55 лучше младшей модели только в поддержке eSIM, процессоре, качестве фото, объёме памяти, наличии металлических рамок.