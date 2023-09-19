Стоит ли обновлять старый iPhone 11 на iOS 17

При зарядке в горизонтальной ориентации на iPhone 11 в режиме ожидания можно также проверять время, календарь.

Изменился курсор. Теперь, когда вы хотите удалить какую-то букву, у вас появляется лупа, которая помогает найти её. Для этого нужно зажать палец на слове.

В AnTuTu после обновления iPhone 11 выдал 539 тысяч баллов, хотя на iOS было 548 тысяч.

Также в Apple Music с iOS 17 появились анимированные заставки, обложки альбомов.

Что касается скорости работы, то у старого iPhone 11 ничего не изменилось. То есть он работает всё так же быстро и плавно, как и до этого.