Стоит ли обновлять старый iPhone 11 на iOS 17

Стоит ли обновлять старый iPhone 11 на iOS 17Много ли вас ждёт изменений?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, что нового будет на iOS 17, если вы обновите до этой версии iPhone 11.
На iOS 16 работает iPhone 11 без проблем. Но что будет, если обновить его до iOS 17?
После обновления на iPhone 11 появились новые рингтоны, изменилась настройка обоев. Стало возможно менять шрифты на часах, а также толщину цифр на экране блокировки.
При зарядке в горизонтальной ориентации на iPhone 11 в режиме ожидания можно также проверять время, календарь.
Изменился курсор. Теперь, когда вы хотите удалить какую-то букву, у вас появляется лупа, которая помогает найти её. Для этого нужно зажать палец на слове.
В AnTuTu после обновления iPhone 11 выдал 539 тысяч баллов, хотя на iOS было 548 тысяч.
Также в Apple Music с iOS 17 появились анимированные заставки, обложки альбомов.
Что касается скорости работы, то у старого iPhone 11 ничего не изменилось. То есть он работает всё так же быстро и плавно, как и до этого.