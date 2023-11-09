Стоит ли переплачивать за Samsung Galaxy S23+ в сравнении с более новым S23 FE

Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 FE - это как бы флагман и «урезанный» флагман. Но в действительности между ними - пропасть. Лучше всего брать в любом случае Plus-версию. И вот в чём она превосходит FE.

Комплектация у S23+ и S23 FE абсолютно одинаковая. Также устройства очень похожи внешне. Тем не менее дисплей у Plus-версии имеет 6,6 дюйма (у FE - 6,4 дюйма), аккумулятор тоже больше (4700 мАч против 4500 мАч).