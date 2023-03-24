Стоит ли покупать китайские версии Huawei P60, не дожидаясь европейских

Как мы писали ранее Huawei P60 и P60 Pro получили OLED-дисплей на 6,67 дюйма с разрешением 2700 х 1200. Также обещана пыле- и влагозащита IP68. Для Pro-версии заявлено сверхпрочное стекло Kunlun. Оба смартфона получили аккумуляторы емкостью 4815 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 88 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. “Вишенкой на торте” стала функция двусторонней спутниковой связи.

Основной модуль Huawei P60 получил 48-мегапикселей, объектив с переменной диафрагмой и системой оптической стабилизации. Сверхширокоугольная камера обладает 13-мегапиксельным датчиком. Третья камера получила 12-мегапиксельный сенсор с 5-кратным оптическим зумом и стабилизацией (у Pro-версии 12 Мп заменены 48 Мп, он также получил лучшую диафрагму).

Самым дорогим смартфоном в линейке стал Huawei P60 Art, у него получше сверхширокоугольная камера и другой дизайн. Версия на 512 ГБ оценена в 8 988 юаней (≈ 100 тыс рублей), на 1 ТБ в 10 988 юаней (≈ 123 тыс рублей).

HuaweiP60 Pro на 256 ГБ станет ваш за 6988 юаней (≈ 78 тыс рублей), на с 512 ГБ за 7988 юаней (≈ 90 тыс рублей).

Huawei P60 на 128 ГБ оценили в 4488 юаней (≈ 50 тыс рублей).

P60 и P60 Pro поступят в продажу 30 марта, а модель Art - 7 апреля.

В России в первую очередь появятся китайские версии смартфонов, считает главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. Но это не должно стать проблемой, так как Android позволяет заменять приложения по умолчанию с китайских на российские аналоги.