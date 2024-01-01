Стоит ли покупать подорожавший OnePlus 12 на роль "убийцы" флагманов в 2024 г.Или всё-таки нет смысла
YouTube-эксперт оценил, стоит ли покупать OnePlus 12 вместо более дорогих смартфонов Apple и Samsung. Ведущий YouTube-канала TechTablets рассказал о характеристиках и особенностях работы нового OnePlus 12.
Вместе с OnePlus 12 в коробке вы получите документацию, кабель, чехол, зарядку на 100 Вт. Правда, стекло на экране у него не плоское, а изогнутое.
Несмотря на то что производитель обещал пиковую яркость 4500 нит, ведущему удалось получить максимум чуть больше 1300 нит. Тем не менее дисплей у OnePlus 12 действительно хороший.
В базовой комплектации, которая у ведущего, OnePlus 12 имеет 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Работает смартфон на Android 14. Процессор здесь — Snapdragon 8 Gen 3. С результатами тестирования новинки в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Из недостатков процессора — сильный нагрев и слабый результат в AnTuTu.
Genshin Impact запускался на OnePlus с максимальными настройками графики и с 60 FPS. На деле производительность в игре в основном соответствует той, что должна быть у Snapdragon 8 Gen 3.
Фронтальная камера у OnePlus 12 может записывать видео максимум в 4К 30 к/с. Однако по качеству видео в этом режиме похоже на 1440p с повышенным разрешением, если сравнивать его с другими смартфонами. Основная камера может писать видео в 8К 24 к/с максимум. При этом с точки зрения стабилизации смартфон мог бы показать себя и лучше.
Что касается фотографий, то у них был очень хороший баланс белого. Однако в целом по камерам OnePlus 12 всё равно хуже, чем Vivo X100 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra.
Вывод
OnePlus 12 — доступный по цене флагман с отличным качеством сборки, экраном, а также со Snapdragon 8 Gen 3. Правда, по производительности новый процессор на этом смартфоне оказывается примерно на уровне Snaodragon 8 Gen 2, камеры требуют доработки, а максимальная яркость экрана на деле не 4500 нит. Из плюсов новинки — приятный дизайн, очень крутой и яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, поддержка проводной зарядки на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, хорошая цена. Если вместе с обновлениями будут исправлены все недочёты у OnePlus 12, то он сможет стать одним из лучших флагманов на замену более дорогим от Apple и Samsung.