Стоит ли покупать Realme 12 Pro

В комплекте с Realme 12 Pro идёт зарядка на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. Оснащён смартфон также защитой от воды и пыли IP65.

Дисплей у новинки изогнутый, с диагональю 6,8 дюйма, матрицей AMOLED и частотой обновления 120 Гц. С этим экраном у вас не будет и проблем с ШИМом.

Работает Realme 12 Pro на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 (8/12 ГБ ОЗУ). В AnTuTu он набирает 600 тысяч баллов и функционирует стабильно, без лагов и подтормаживаний. Большинству будет достаточно его производительности для комфортного пользования устройством.