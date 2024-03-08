Стоит ли покупать Realme 12 Pro

Стоит ли покупать Realme 12 ProВот в чём достоинства и недостатки этой модели
В комплекте с Realme 12 Pro идёт зарядка на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. Оснащён смартфон также защитой от воды и пыли IP65.
Дисплей у новинки изогнутый, с диагональю 6,8 дюйма, матрицей AMOLED и частотой обновления 120 Гц. С этим экраном у вас не будет и проблем с ШИМом.
Работает Realme 12 Pro на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 (8/12 ГБ ОЗУ). В AnTuTu он набирает 600 тысяч баллов и функционирует стабильно, без лагов и подтормаживаний. Большинству будет достаточно его производительности для комфортного пользования устройством.
Ёмкость аккумулятора у Realme 12 Pro составляет 5000 мА*ч, а мощность зарядки — 67 Вт. Полностью заряжается смартфон за чуть больше чем полчаса. То есть примерно за 36−37 минут. Также вы можете точно рассчитывать на 9 часов работы экрана. Это один день или полтора.
Селфи-камера имеет разрешение 16 МП, но видео записывает только в Full HD. Основной модуль имеет 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширик — 8 МП, двукратный оптический зум на 32 МП. В целом камера у Realme 12 Pro ещё «сыровата»: бывают проблемы с автофокусом, балансом белого, цветами. На основной модуль видео можно снять в Full HD, но по качеству оно будет плохим; в 4К ситуация получше, но стабилизации нет.
Вывод
С одной стороны, Realme 12 Pro — очень удачный смартфон. Он красивый, оснащён потрясающим дисплеем, выглядит и ощущается в руке очень круто. С другой стороны, на фоне конкурентов он довольно «сыроват». Особенно это касается камеры.