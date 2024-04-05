Стоит ли покупать Samsung Galaxy A35 5G

В комплекте с Samsung Galaxy A35 5G вы получите только кабель. Качество сборки у смартфона отличное. Также он оснащён защитой от влаги по стандарту IP 67.

Дисплей у Galaxy A35 5G сам по себе хорошо. Но вот рамки у него очень большие по сравнению с экранами у конкурентов. Диагональ экрана у А35 имеет диагональ 6,7 дюйма, матрицу AMOLED, частоту обновления 120 Гц. Проблем с откликом у дисплея нет, поэтому вы можете на этом смартфоне даже запускать экшн-игры. Однако у этой модели большой ШИМ.

Оснащён А35 процессором Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ), который стоял на А54. При работе с телефоном ощущается, что процессор всё-таки не до конца оптимизирован либо у него не самая удачная версия. Временами случаются микрофризы, но плавность сносная. В AnTuTu набирает устройство 600 тысяч баллов. Для игр оно подходит мало, несмотря на хороший отклик дисплея.