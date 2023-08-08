Стоит ли покупать складной Google Pixel Fold

Google Pixel Fold - это первая попытка компании создать гибкий смартфон. Внешний дисплей у него компактный - 5,8 дюйма. По габаритам устройство очень напоминает Asus Zenfone 10. Несмотря на это, складной Pixel весит 283 г. Также он очень скользкий из-за стеклянного корпуса.

Работает новинка на стандартной версии Android 13. Также у смартфона есть датчик отпечатков, встроенный в кнопку разблокировки. Разблокировка по лицу работает при этом только при использовании внешней камеры.

Внешний экран также может похвастаться частотой обновления 120 Гц. При необходимости вы можете сгибать аппарат под любым углом, и он будет оставаться в этом положении. Это удобно, когда вы смотрите какое-нибудь видео.

Внутренний дисплей имеет диагональ 7,6 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, внутренний экран сам по себе не очень яркий.