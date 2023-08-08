Стоит ли покупать складной Google Pixel Fold

Стоит ли покупать складной Google Pixel FoldВот какие у этого аппарата плюсы и минусы
Ведущий YouTube-канала Tech Spurt рассказал об основных характеристиках складного смартфона Google Pixel Fold и проверил его на деле.
Google Pixel Fold - это первая попытка компании создать гибкий смартфон. Внешний дисплей у него компактный - 5,8 дюйма. По габаритам устройство очень напоминает Asus Zenfone 10. Несмотря на это, складной Pixel весит 283 г. Также он очень скользкий из-за стеклянного корпуса.
Работает новинка на стандартной версии Android 13. Также у смартфона есть датчик отпечатков, встроенный в кнопку разблокировки. Разблокировка по лицу работает при этом только при использовании внешней камеры.
Внешний экран также может похвастаться частотой обновления 120 Гц. При необходимости вы можете сгибать аппарат под любым углом, и он будет оставаться в этом положении. Это удобно, когда вы смотрите какое-нибудь видео.
Внутренний дисплей имеет диагональ 7,6 дюйма и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, внутренний экран сам по себе не очень яркий.
Не все приложения, к сожалению, ещё оптимизированы под внутренний экран Google Pixel Fold. Например, неудобно будет пользоваться Twitter (X), Deezer. Но также вы можете запустить одновременно два приложения: по одному - в каждой части экрана.
На Google Pixel Fold стоит процессор Tensor G2 с 12 ГБ оперативной памяти. При повседневном использовании система работает быстро и плавно. Также вы сможете играть на нём в требовательные игры с самой высокой графикой.
Объём аккумулятора у нового складного смартфона - 4800 мА*ч. Ведущему удалось полностью разрядить телефон всего за 4 часа. Для полной зарядки вам потребуется при этом часа 2. Вместе с тем Google Pixel Fold поддерживает беспроводную зарядку.
Google Pixel Fold также может похвастаться лучшей камерой, установленной на складном телефоне. Фронтальная камера на внешнем экране имеет разрешение 9,5 МП, внутренняя камера на большом экране - 8 МП, задние объективы - основной с оптической стабилизацией (48 МП), телефотообъектив (с 5-кратным зумом), сверхширокоугольный. С примерами фотографий вы можете ознакомиться выше.
Видео записывать на основную камеру вы сможете в 4К. Правда, всё-таки по качеству оно будет уступать аппаратам Samsung и iPhone. Особенно при плохом освещении.
Вывод
По словам ведущего, смартфон Google Pixel Fold оказался в работе удивительно хорош. У него отличное аппаратное обеспечение, а вот программное нуждается в некоторых корректировках. Также он сам по себе довольно большой.