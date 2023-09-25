Стоит ли покупать смартфон среднего класса Oppo Reno 10 5G

У Oppo Reno 10 5G комплектация очень достойная. В коробке со смартфоном вы получаете зарядку на 67 Вт, кабель USB-C, чехол. Также на экран сразу же наклеена защитная плёнка. К сожалению, у смартфона нет влагозащиты и поддержки беспроводной зарядки.

Экран у новинки хороший. Однако у него сильное мерцание, поэтому людям с чувствительными глазами он не подойдёт. Матрица дисплея - Super AMOLED, диагональ - 6,7 дюйма, частота обновления - 120 Гц.

Работает смартфон на MediaTek Dimensity 7050 (8 ГБ ОЗУ). За счёт этого гаджет сам по себе очень шустрый. В AnTuTu он набирает 500 тысяч баллов.