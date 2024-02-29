Стоит ли покупать восстановленные Xiaomi Mi 10, 10 Pro и 10 Ultra с AliExpress

В коробке с Xiaomi Mi 10 идёт блок питания на 33 Вт. Но он неоригинальный и плохого качества, поэтому лучше заказать сразу же отдельно на AliExpress оригинальную зарядку. То же самое касается защитной плёнки на экране: она также некачественная. До 100% заряжается смартфон от зарядки на 33 Вт за 50 минут. Странно, но Mi 10 Pro с меньшей ёмкостью аккумулятора и с технологией быстрой зарядки на 50 Вт тоже полностью заряжается за 50 минут. Что же касается версии Ultra, то при помощи блока на 120 Вт вы зарядите устройство за 21 минуту до 100%.

При умеренном пользовании восстановленным Mi 10 вы можете рассчитывать на 7−8 часов экрана. Причём это при активации DC Dimming и 90 Гц. Он держит также заряд лучше, чем 10 Pro и 10 Ultra. Возможно, связано это с тем, что ёмкость аккумулятора у него 4780 мАч, а у остальных — 4500 мАч.

Технически характеристики экрана у Mi 10 и Mi 10 Pro не отличаются друг от друга (см. на изображении ниже). У Ultra-версии частота обновления составляет уже 120 Гц вместо 90 Гц, частота дискретизации — 240 Гц, OLED-панель производства TCL. Однако более выгодно смотрятся с точки зрения дисплея всё же младшие версии.

Главное разочарование в Mi 10 Ultra — качество звука. В то же время на Mi 10 Pro стоят одни из лучших динамиков в индустрии.