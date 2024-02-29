Стоит ли покупать восстановленные Xiaomi Mi 10, 10 Pro и 10 Ultra с AliExpress

Стоит ли покупать восстановленные Xiaomi Mi 10, 10 Pro и 10 Ultra с AliExpressКакой из них будет лучше?
В коробке с Xiaomi Mi 10 идёт блок питания на 33 Вт. Но он неоригинальный и плохого качества, поэтому лучше заказать сразу же отдельно на AliExpress оригинальную зарядку. То же самое касается защитной плёнки на экране: она также некачественная. До 100% заряжается смартфон от зарядки на 33 Вт за 50 минут. Странно, но Mi 10 Pro с меньшей ёмкостью аккумулятора и с технологией быстрой зарядки на 50 Вт тоже полностью заряжается за 50 минут. Что же касается версии Ultra, то при помощи блока на 120 Вт вы зарядите устройство за 21 минуту до 100%.
При умеренном пользовании восстановленным Mi 10 вы можете рассчитывать на 7−8 часов экрана. Причём это при активации DC Dimming и 90 Гц. Он держит также заряд лучше, чем 10 Pro и 10 Ultra. Возможно, связано это с тем, что ёмкость аккумулятора у него 4780 мАч, а у остальных — 4500 мАч.
Технически характеристики экрана у Mi 10 и Mi 10 Pro не отличаются друг от друга (см. на изображении ниже). У Ultra-версии частота обновления составляет уже 120 Гц вместо 90 Гц, частота дискретизации — 240 Гц, OLED-панель производства TCL. Однако более выгодно смотрятся с точки зрения дисплея всё же младшие версии.
Главное разочарование в Mi 10 Ultra — качество звука. В то же время на Mi 10 Pro стоят одни из лучших динамиков в индустрии.
На всех трёх смартфонах стоит один и тот же процессор — Snapdragon 865. Производительность в AnTuTu у них одинаковая. Разницы в скорости работы между этими устройствами вы тоже не заметите.
По части камер версию Mi 10 сильно «урезали». Например, у этого телефона нет ни одного Zoom-модуля. Вместо них стоят два почти бесполезных сенсора по 2 МП: модуль глубины и макро. Ширик у Mi 10 имеет 13 МП без автофокуса (у старших версий — 20 МП с автофокусом). В целом для тех, кто любит фотографировать и записывать видео, модель Xiaomi Mi 10 точно не подходит. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.
Выводы
Xiaomi Mi 10 будет неплохим вариантом за примерно 175 долларов. По большинству характеристик этот смартфон не уступает Mi 10 Pro. На нём стоит тот же самый процессор, у него такой же большой и качественный экран, такая же скорость зарядки. При этом у обычной версии Mi 10 автономность лучше за счёт увеличенной батареи. Однако если вы хоть немного интересуетесь мобильной фотографией и для вас важен качественный звук, то лучше взять Mi 10 Pro. Версия Ultra обойдётся вам в 260−270 долларов, но с ней вы получите перископический модуль с 5-кратным приближением, 120-ваттную зарядку, поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт. При этом покупать блок питания вам придётся отдельно, так как продавцы на AliExpress кладут в коробку неоригинальную зарядку низкого качества.
Из всех трёх моделей в целом, по мнению эксперта, самым сбалансированным решением будет Mi 10 Pro. Ultra-версия тоже имеет множество уникальных функций. При этом версию Mi 10 есть смысл брать, если только вы вообще не интересуетесь съёмкой фото и видео.