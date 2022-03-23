Стоит ли своих денег самый дорогой смартфон Xiaomi в 2022 году

Ведущий YouTube-канала Mobiltelefon.ru Евгений рассмотрел смартфон Xiaomi 12 Pro и назвал его главные плюсы и минусы.

Сам по себе смартфон довольно большой (163,6х74,6х8,16 мм) и не очень лёгкий (205 г). Однако по сравнению с Galaxy S22 Ultra держать в руке его гораздо удобнее.

В комплекте с аппаратом идёт чехол, иголка для извлечения SIM-карты, зарядка в 120 Вт и кабель. Аккумулятор здесь в 4600 мА*ч, а заряжается устройство до 100 процентов всего за 26 минут. Что касается автономности, то она тоже хорошая: 6-7 часов работы экрана.

Экран здесь тоже приличный. Его диагональ составляет 6,73 дюйма, частота обновления (адаптивная) - до 120 Гц. Есть также четыре режима работы дисплея: автоматическая частота, 60 Гц, 90 Гц и 120 Гц. На стекле присутствует защитная плёнка. Дисплей ещё отличается значительной яркостью и отсутствием случайных нажатий. Единственный минус - сильный ШИМ (мерцание).

Далее - о камерах. Несмотря на то что все объективы на задней панели здесь по 50 МП, они имеют значительные недостатки. Например, ультраширокоугольный модуль - без автофокуса, телевик - всего лишь с двукратным оптическим увеличением. Эксперт также сравнил фото с Xiaomi 12 Pro со снимками с Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max. В большинстве случаев Xiaomi всё же заметно проигрывает конкурентам, однако основная камера даёт у него больше деталей, чем на S22 Ultra и iPhone. Примеры снимков - ниже.