Стоит ли тратить лишние деньги? Сравнение смартфонов Samsung A14 и A34

Galaxy A14 и А34 - это две новинки от Samsung. Но насколько велика между ними разница по характеристикам и в работе?

В действительности они относятся к разным ценовым категориям. Так, Galaxy A34 - это смартфон среднего класса, а Galaxy А14 - бюджетник. Комплектация у них при этом одинаковая. То есть вы получите только сам телефон, скрепку и кабель. Также А14 оснащён в отличие от старшей модели разъёмом для наушников.

Быстрее, естественно, из двух устройств запустился А34. В целом А14 - очень медленный телефон и, по мнению ведущего, вообще не стоит своих 15 тысяч рублей. Связано это с тем, что на Galaxy A14 стоит крайне слабый для 2023 года процессор Exynos 850 (на A34 - Dimensity 1080). Даже просто запускался этот аппарат больше минуты.

Экран у А14 - IPS, у А34 - Super AMOLED. Диагональ при этом в обоих случаях 6,6 дюйма, разрешение тоже одинаковое. При этом частота обновления у Galaxy A14 равняется 60 Гц, у А34 - 120 Гц.