Стоит ли тратить лишние деньги? Сравнение смартфонов Samsung A14 и A34

Стоит ли тратить лишние деньги? Сравнение смартфонов Samsung A14 и A34Намного ли А34 лучше, чем А14?
Ведущий YouTube-канала DimaViper Live рассказал, как себя показывают в работе Samsung Galaxy A14 и A34 и есть ли смысл брать младшую модель.
Galaxy A14 и А34 - это две новинки от Samsung. Но насколько велика между ними разница по характеристикам и в работе?
В действительности они относятся к разным ценовым категориям. Так, Galaxy A34 - это смартфон среднего класса, а Galaxy А14 - бюджетник. Комплектация у них при этом одинаковая. То есть вы получите только сам телефон, скрепку и кабель. Также А14 оснащён в отличие от старшей модели разъёмом для наушников.
Быстрее, естественно, из двух устройств запустился А34. В целом А14 - очень медленный телефон и, по мнению ведущего, вообще не стоит своих 15 тысяч рублей. Связано это с тем, что на Galaxy A14 стоит крайне слабый для 2023 года процессор Exynos 850 (на A34 - Dimensity 1080). Даже просто запускался этот аппарат больше минуты.
Экран у А14 - IPS, у А34 - Super AMOLED. Диагональ при этом в обоих случаях 6,6 дюйма, разрешение тоже одинаковое. При этом частота обновления у Galaxy A14 равняется 60 Гц, у А34 - 120 Гц.
Также А34 имеет в отличие от А14 влагозащиту. В частности, по стандарту IP67.
Основная камера у Galaxy A14 имеет 50 МП, у А34 - 48 МП. Тем не менее фотографирует лучше Galaxy A34. Кроме того, у последнего ширик имеет разрешение 8 МП (у А14 - 5 МП), макро - 5 МП (у А14 - 2 МП). А вот фронтальная камера в обоих случаях - на 13 МП.
Если вы любите снимать видео, то А14 не даст вам ни качественной картинки, ни стабилизации. Видео записывать он может только в HD и FHD 30 к/с. В то же время с А34 вы сможете записывать видео даже в 4К. Оснащён смартфон и функцией стабилизации изображения.
По фотографиям ситуация та же. Снимает однозначно во всех условиях лучше А34.
Разблокировка по лицу быстрее происходит у А34, а по сканеру отпечатка - у А14 (потому что находится он сбоку, а не встроен в экран). Кроме того, у Galaxy А14 звучание моно, у А34 - стерео.
Объём аккумулятора в обоих случаях составляет 5000 мА*ч. Однако А14 поддерживает зарядку мощностью максимум в 15 Вт, А34 - в 25 Вт.
Вывод
Между Galaxy A14 и А34 пропасть очень большая. Даже кажется, что выпущены эти устройства в разные года. Поэтому по возможности однозначно лучше приобретать А34.