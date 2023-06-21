Стоит ли ждать легко заменяемую батарею в iPhone из-за нового закона ЕС

Бывший сотрудник iFixit отметил, что термин «легко заменяемый» остается неопределенным, несмотря на объемный 129-страничный документ. Простота замены батареи смартфона зависит от опыта и ловкости пользователя, поскольку большинство смартфонов требуют нагрева для размягчения клея и осторожного обращения, чтобы не повредить внутренние компоненты. В законе говорится, что замена аккумулятора должна быть возможна без использования профессиональных инструментов, но что считать профессиональным инструментом, неясно.

Кроме того, требование о том, что замена аккумуляторов не должна влиять на функционирование или производительность устройства, вызывает еще большую неопределенность, особенно если используются аккумуляторы и инструменты, не принадлежащие компании Apple.

Закон также предусматривает, что сменные аккумуляторы должны продаваться по разумной цене, однако никаких конкретных указаний не приводится.

Так что даже если Apple пойдет на поводу у законодательства ЕС, сейчас точно нельзя сделать стопроцентный прогноз насчет того, в каком виде она будет его соблюдать.