Страница с информацией о батарее смартфонов Pixel исчезла с Android 14 QPR2

Удаление страницы вызвало замешательство, поскольку Google изначально не дала никаких объяснений. Однако затем компания подтвердила, что это было намеренное решение, а не ошибка. Они утверждают, что страница предназначена только для устройств Pixel 8 и более поздних версий, поэтому она исчезла в старых моделях.

Такое объяснение вызывает недоумение. Функция прекрасно функционировала в течение трех месяцев в стабильном канале и еще трех в бета-версии. Более того, нет никаких признаков проблем с точностью отображаемой информации.

Этот шаг особенно озадачивает, если учесть, что Google продолжает разработку специальной страницы «Здоровье батареи» в Настройках. Эта функция, появившаяся в бета-версии Android 13 QPR1, будет предлагать более полный обзор состояния батареи, включая оценку емкости по сравнению с новой и предупреждения о необходимости «внимания».