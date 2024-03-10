Страница с информацией о батарее смартфонов Pixel исчезла с Android 14 QPR2

Страница с информацией о батарее смартфонов Pixel исчезла с Android 14 QPR2Никто не обещал, что функции после обновления не будут исчезать
Удаление страницы вызвало замешательство, поскольку Google изначально не дала никаких объяснений. Однако затем компания подтвердила, что это было намеренное решение, а не ошибка. Они утверждают, что страница предназначена только для устройств Pixel 8 и более поздних версий, поэтому она исчезла в старых моделях.
Такое объяснение вызывает недоумение. Функция прекрасно функционировала в течение трех месяцев в стабильном канале и еще трех в бета-версии. Более того, нет никаких признаков проблем с точностью отображаемой информации.
Этот шаг особенно озадачивает, если учесть, что Google продолжает разработку специальной страницы «Здоровье батареи» в Настройках. Эта функция, появившаяся в бета-версии Android 13 QPR1, будет предлагать более полный обзор состояния батареи, включая оценку емкости по сравнению с новой и предупреждения о необходимости «внимания».