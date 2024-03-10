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Опубликовано 10 марта 2024, 17:54
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Страница с информацией о батарее смартфонов Pixel исчезла с Android 14 QPR2

Никто не обещал, что функции после обновления не будут исчезать
Неожиданным шагом стало то, что Google удалила страницу «Информация о батарее» с устройств Pixel в стабильном выпуске Android 14 QPR2. Эта страница, появившаяся в декабрьском обновлении QPR1, отображала дату производства телефона и количество циклов заряда, позволяя пользователям следить за состоянием батареи.

Удаление страницы вызвало замешательство, поскольку Google изначально не дала никаких объяснений. Однако затем компания подтвердила, что это было намеренное решение, а не ошибка. Они утверждают, что страница предназначена только для устройств Pixel 8 и более поздних версий, поэтому она исчезла в старых моделях.

Такое объяснение вызывает недоумение. Функция прекрасно функционировала в течение трех месяцев в стабильном канале и еще трех в бета-версии. Более того, нет никаких признаков проблем с точностью отображаемой информации.

Этот шаг особенно озадачивает, если учесть, что Google продолжает разработку специальной страницы «Здоровье батареи» в Настройках. Эта функция, появившаяся в бета-версии Android 13 QPR1, будет предлагать более полный обзор состояния батареи, включая оценку емкости по сравнению с новой и предупреждения о необходимости «внимания».

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#приложение
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#обновление
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#батарея